Зеленський: Україна має лише чверть необхідної ППО для захисту неба

Україна має лише четверть необхідних засобів для протиповітряної оборони. Також потрібно понад сто літаків для протидії російській авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв’ю AFP.

"Сьогодні ми маємо приблизно 25% того, що нам потрібно для захисту України. Я говорю про протиповітряну оборону", - сказав глава держави.

Наразі Росія має перевагу у повітрі. Це обмежує можливості України з захисту міст та лінії фронту. Зеленський наголосив, що Україні потрібні сучасні винищувачі для паритету з Росією.

"Щоб Росія не мала переваги в повітрі, у нашому флоті має бути 120-130 сучасних літаків... щоб захистити небо від трьохсот (російських) літаків", - заявив президент.