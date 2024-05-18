Зеленський: Україна має лише чверть необхідної ППО для захисту неба
Україна має лише четверть необхідних засобів для протиповітряної оборони. Також потрібно понад сто літаків для протидії російській авіації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв’ю AFP.
"Сьогодні ми маємо приблизно 25% того, що нам потрібно для захисту України. Я говорю про протиповітряну оборону", - сказав глава держави.
Наразі Росія має перевагу у повітрі. Це обмежує можливості України з захисту міст та лінії фронту. Зеленський наголосив, що Україні потрібні сучасні винищувачі для паритету з Росією.
"Щоб Росія не мала переваги в повітрі, у нашому флоті має бути 120-130 сучасних літаків... щоб захистити небо від трьохсот (російських) літаків", - заявив президент.
ППО для України
Нагадаємо, останніми місяцями Росія відновила масовані атаки України, використовуючи як дрони, так і ракети різних типів. Окупанти знову атакують енергетику, завдаючи серйозних пошкоджень об'єктам.
Крім того, росіяни посилили обстріли прифронтових та прикордонних територій. Зокрема, Харків майже щоденно перебуває під ворожим вогнем.
Україна на тлі російських масованих атак закликає партнерів посилити протиповітряну оборону сучасними комплексами. Президент Володимир Зеленський заявляв, що для оборони Харкова потрібні два зенітно-ракетні комплекси Patriot.
Детальніше про те, чи зможуть системи Patriot закрити небо над Харковом - у матеріалі РБК-Україна.
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