Зеленский: у Украины есть только четверть необходимой ПВО для защиты неба
У Украины есть только четверть необходимых средств для противовоздушной обороны. Также нужно более ста самолетов для противодействия российской авиации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью AFP.
"Сегодня у нас примерно 25% того, что нам нужно для защиты Украины. Я говорю о противовоздушной обороне", - сказал глава государства.
Сейчас у России преимущество в воздухе. Это ограничивает возможности Украины по защите городов и линии фронта. Зеленский подчеркнул, что Украине нужны современные истребители для паритета с Россией.
"Чтобы у России не было преимущества в воздухе, в нашем флоте должно быть 120-130 современных самолетов... чтобы защитить небо от трехсот (российских) самолетов", - заявил президент.
ПВО для Украины
Напомним, в последние месяцы Россия возобновила массированные атаки Украины, используя как дроны, так и ракеты разных типов. Оккупанты снова атакуют энергетику, нанося серьезные повреждения объектам.
Кроме того, россияне усилили обстрелы прифронтовых и приграничных территорий. В частности, Харьков почти каждый день находится под вражеским огнем.
Украина на фоне российских массированных атак призывает партнеров усилить противовоздушную оборону современными комплексами. Президент Владимир Зеленский заявлял, что для обороны Харькова нужны два зенитно-ракетных комплекса Patriot.
Детальнее о том, смогут ли системы Patriot закрыть небо над Харьковом - в материале РБК-Украина.
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