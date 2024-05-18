Зеленский: у Украины есть только четверть необходимой ПВО для защиты неба

У Украины есть только четверть необходимых средств для противовоздушной обороны. Также нужно более ста самолетов для противодействия российской авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью AFP.

"Сегодня у нас примерно 25% того, что нам нужно для защиты Украины. Я говорю о противовоздушной обороне", - сказал глава государства.

Сейчас у России преимущество в воздухе. Это ограничивает возможности Украины по защите городов и линии фронта. Зеленский подчеркнул, что Украине нужны современные истребители для паритета с Россией.

"Чтобы у России не было преимущества в воздухе, в нашем флоте должно быть 120-130 современных самолетов... чтобы защитить небо от трехсот (российских) самолетов", - заявил президент.