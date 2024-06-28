Зеленський: Україна і партнери мають підготувати план завершення війни протягом місяців

"У нас є дуже зрозумілий шлях, як це зробити. І ми пропонували всім лідерам приїхати на перший саміт. Було дуже важко зібрати таку велику кількість країн із різних континентів. Тепер ми повинні зробити наступні кроки. Наступні кроки — це спланувати і мати детальний план детальних кроків по кожній кризі, яку ця війна Путіна принесла на нашу землю", — сказав Зеленський.

Президент України додав, що план завершення війни має бути покладений на стіл до другого Саміту миру.

"У нас не так багато часу, тому що у нас багато поранених і загиблих на полі бою і серед цивільного населення. Тому ми не хочемо, щоб ця війна тривала роками. Тому ми хочемо підготувати цей спільний план і покласти його на стіл до Другого мирного саміту", — наголосив президент.