UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський: Україна і партнери мають підготувати план завершення війни протягом місяців

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Україна разом з партнерами мають протягом кількох місяців розробити план дій за підсумками Саміту миру у Швейцарії, який би примусив Російську Федерацію до миру.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної конференції з президентом Євроради Шарлем Мішелем, передає РБК-Україна з посиланням на публікацію політика у соцмережі Х.

"У нас є дуже зрозумілий шлях, як це зробити. І ми пропонували всім лідерам приїхати на перший саміт. Було дуже важко зібрати таку велику кількість країн із різних континентів. Тепер ми повинні зробити наступні кроки. Наступні кроки — це спланувати і мати детальний план детальних кроків по кожній кризі, яку ця війна Путіна принесла на нашу землю", — сказав Зеленський.

Президент України додав, що план завершення війни має бути покладений на стіл до другого Саміту миру.

"У нас не так багато часу, тому що у нас багато поранених і загиблих на полі бою і серед цивільного населення. Тому ми не хочемо, щоб ця війна тривала роками. Тому ми хочемо підготувати цей спільний план і покласти його на стіл до Другого мирного саміту", — наголосив президент.

Нагадаємо, що на засіданні Європейської ради Володимир Зеленський назвав необхідні кроки для зупинки терору Росії. Він зазначив, що нинішнього тиску Заходу на Росію недостатньо. Україні потрібна зброя, повітряний щит та далекобійність.

Раніше РБК-Україна повідомляло, яку допомогу Україні передбачають гарантії безпеки від ЄС, які було підписано у четвер, 27 червня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна в Україні