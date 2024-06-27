Нинішнього тиску недостатньо. Зеленський назвав необхідні кроки для зупинення терору РФ

Нинішнього тиску Заходу на Росію недостатньо. Україні необхідна зброя, повітряний щит та далекобійність. Завдання ударів на великі відстані та сучасна ППО - це основа для зупинення російського терору

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час засідання Європейської ради.

Зеленський нагадав, що у травні російський диктатор Володимир Путін спробував розширити війну, почавши новий наступ на сході України.

"Завдяки хоробрості наших людей та рішенням наших партнерів ми зупинили цей наступ. Але цей наступ довів, що нинішнього тиску на Росію за ведення війни недостатньо", - наголосив президент.

Перша необхідна складова для протистояння РФ, за його словами, - зброя.

"Артилерія, снаряди, дотримання обіцянок важливі не лише для захисту життів, але й для руйнування російської ілюзії, що вони можуть чогось досягнути у війні.Важливо і фінансування. Як через Європейський фонд миру, так і на двосторонній основі. Своєчасне фінансування", - зазначив Зеленський.

Також, як наголосив президент, важлива логістика, "щоб кожен оголошений пакет якнайшвидше потрапляв на поле бою".

"По-друге - повітряний щит та далекобійність. Ми працюємо над захистом від російських ракет Харкова. Це можливо завдяки знищенню російських пускових установок поблизу кордону. Так само ми повинні захистити Харків та інші міста від керованих авіабомб", - додав глава держави.

За його словами, завдання ударів на великі відстані та сучасна ППО - це основа для зупинення російського терору.