Зеленский: Украина и партнеры должны подготовить план завершения войны в течение месяцев

Украина вместе с партнерами должны в течение нескольких месяцев разработать план действий по итогам саммита мира в Швейцарии, который принудил бы Российскую Федерацию к миру.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной конференции с президентом Евросовета Шарлем Мишелем, передает РБК-Украина со ссылкой на публикацию политика в соцсети Х.
"У нас очень понятный путь, как это сделать. И мы предлагали всем лидерам приехать на первый саммит. Было очень трудно собрать такое большое количество стран с разных континентов. Теперь мы должны сделать следующие шаги. Следующие шаги — это спланировать и иметь детальный план подробных шагов по каждому кризису, который эта война Путина принесла на нашу землю", - сказал Зеленский.
Президент Украины добавил, что план завершения войны должен быть положен на стол ко второму Саммиту мира.
"У нас не так много времени, потому что у нас много раненых и погибших на поле боя и среди гражданского населения. Поэтому мы не хотим, чтобы эта война длилась годами. Поэтому мы хотим подготовить этот общий план и положить его на стол ко Второму мирному саммиту", - подчеркнул президент.
Напомним, что на заседании Европейского совета Владимир Зеленский назвал необходимые шаги для остановки террора России. Он отметил, что нынешнего давления Запада на Россию недостаточно. Украине нужно оружие, воздушный щит и дальнобойность.
Ранее РБК-Украина сообщало, какую помощь Украине предусматривают гарантии безопасности от ЕС, подписанные в четверг, 27 июня.
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