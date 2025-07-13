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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Зеленський: Україна готує нові далекобійні удари

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Українські підрозділи продовжать знищувати окупанта і робити все, щоб перенести війну на територію РФ. Зокрема, готуються нові далекобійні удари.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост в Telegram.

"Наші підрозділи будуть і надалі знищувати окупанта й робити все для перенесення війни на російську територію. Готуємо нові наші далекобійні удари", - сказав глава держави.

Також він додав, що Україна буде відповідати "незмінно жорстко і на кожен російський удар по українцях".

"Зокрема, головком (Олександр Сирський - ред.) доповів про цілком справедливе знищення російських убивць, які забрали життя однорічного хлопчика на Херсонщині", - поінформував Зеленський.

Помста за вбиту дитину

Нагадаємо, вчора у Генштабі ЗСУ офіційно підтвердили, що українські військові вистежили та ліквідували російських операторів БпЛА.

Мова йде про тих окупантів, які 9 липня цілеспрямовано вбили в Херсонській області однорічну дитину, спрямувавши безпілотник на приватний житловий будинок.

Удари по РФ

Нагадаємо, що в ніч на 5 липня Сили оборони України атакували аеродром "Борисоглібськ" у Воронезькій області РФ. Відомо, що там базуються літаки Су-34, Су-35С і Су-30СМ

"Уражено склад із керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак і, ймовірно, інші літаки. Результати ураження уточнюються", - повідомляли в Генштабі.

Також тієї ночі були атаки й по інших об'єктах у Росії, які пов'язані з військовою сферою.

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Війна в УкраїніВолодимир Зеленський