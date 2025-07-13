Зеленский: Украина готовит новые дальнобойные удары

"Наши подразделения будут и в дальнейшем уничтожать оккупанта и делать все для переноса войны на российскую территорию. Готовим новые наши дальнобойные удары", - сказал глава государства.

Также он добавил, что Украина будет отвечать "неизменно жестко и на каждый российский удар по украинцам".

"В частности, главком (Александр Сырский - ред.) доложил о вполне справедливом уничтожении российских убийц, которые унесли жизнь годовалого мальчика на Херсонщине", - проинформировал Зеленский.