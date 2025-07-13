Зеленский: Украина готовит новые дальнобойные удары

Украинские подразделения продолжат уничтожать оккупанта и делать все, чтобы перенести войну на территорию РФ. В частности, готовятся новые дальнобойные удары.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.
"Наши подразделения будут и в дальнейшем уничтожать оккупанта и делать все для переноса войны на российскую территорию. Готовим новые наши дальнобойные удары", - сказал глава государства.
Также он добавил, что Украина будет отвечать "неизменно жестко и на каждый российский удар по украинцам".
"В частности, главком (Александр Сырский - ред.) доложил о вполне справедливом уничтожении российских убийц, которые унесли жизнь годовалого мальчика на Херсонщине", - проинформировал Зеленский.
Напомним, вчера в Генштабе ВСУ официально подтвердили, что украинские военные выследили и ликвидировали российских операторов БпЛА.
Речь идет о тех оккупантах, которые 9 июля целенаправленно убили в Херсонской области годовалого ребенка, направив беспилотник на частный жилой дом.
Напомним, что в ночь на 5 июля Силы обороны Украины атаковали аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области РФ. Известно, что там базируются самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ
"Поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты. Результаты поражения уточняются", - сообщали в Генштабе.
Также той ночью были атаки и по другим объектам в России, которые связаны с военной сферой.
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