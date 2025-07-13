Зеленський: Україна готує нові далекобійні удари
Українські підрозділи продовжать знищувати окупанта і робити все, щоб перенести війну на територію РФ. Зокрема, готуються нові далекобійні удари.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост в Telegram.
"Наші підрозділи будуть і надалі знищувати окупанта й робити все для перенесення війни на російську територію. Готуємо нові наші далекобійні удари", - сказав глава держави.
Також він додав, що Україна буде відповідати "незмінно жорстко і на кожен російський удар по українцях".
"Зокрема, головком (Олександр Сирський - ред.) доповів про цілком справедливе знищення російських убивць, які забрали життя однорічного хлопчика на Херсонщині", - поінформував Зеленський.
Помста за вбиту дитину
Нагадаємо, вчора у Генштабі ЗСУ офіційно підтвердили, що українські військові вистежили та ліквідували російських операторів БпЛА.
Мова йде про тих окупантів, які 9 липня цілеспрямовано вбили в Херсонській області однорічну дитину, спрямувавши безпілотник на приватний житловий будинок.
Удари по РФ
Нагадаємо, що в ніч на 5 липня Сили оборони України атакували аеродром "Борисоглібськ" у Воронезькій області РФ. Відомо, що там базуються літаки Су-34, Су-35С і Су-30СМ
"Уражено склад із керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак і, ймовірно, інші літаки. Результати ураження уточнюються", - повідомляли в Генштабі.
Також тієї ночі були атаки й по інших об'єктах у Росії, які пов'язані з військовою сферою.
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