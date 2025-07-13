Зеленський: Україна готує нові далекобійні удари

Українські підрозділи продовжать знищувати окупанта і робити все, щоб перенести війну на територію РФ. Зокрема, готуються нові далекобійні удари.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост в Telegram .

"Наші підрозділи будуть і надалі знищувати окупанта й робити все для перенесення війни на російську територію. Готуємо нові наші далекобійні удари", - сказав глава держави.

Також він додав, що Україна буде відповідати "незмінно жорстко і на кожен російський удар по українцях".

"Зокрема, головком (Олександр Сирський - ред.) доповів про цілком справедливе знищення російських убивць, які забрали життя однорічного хлопчика на Херсонщині", - поінформував Зеленський.