Зеленський: Україна готова до миротворчого контингенту без іноземців, але треба гарантії США

У Зеленського запитали, чи буде наполягати Україна на гарантіях безпеки від США, на що той відповів, що Україна "дуже хоче гарантії безпеки від США".

"Коли ми говоримо про контингент, звучало запитання, чи готові ми на контингент європейський. Я сказав, що ми готові на контингент, який складається навіть виключно з українців. Питання - яке оснащення? Якщо у нас 150–160 літаків F-16, 25+ систем Patriot - для чого нам команди США або європейців? Якщо питання в громадянстві - воно не стоїть. США потрібні як союзники", - зазначив президент.

Він нагадав, що союзники підтримують Україну політично.

"Якщо ми говоримо про контингент - у мене є мапа, там написано: іноземців 110 тисяч. Бажано, щоб ці наші партнери, які на морі профі (Британія, нордичні країни - ред.), якщо вони профі, бажано, щоб вони були в морі", - сказав він.

Миротворці в Україні

Варто нагадати, що за даними ЗМІ, розміщення в Україні європейських миротворців стане центральним питанням для обговорень на Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться 14-16 лютого.

При цьому, як зазначало видання, така ідея може виявитися неефективною без підтримки американців. Оскільки якщо тільки європейських миротворців відправлять в Україну, на них можуть нападати росіяни.

Водночас, віце-президент США Джей Ді Венс заявив про готовність США збільшити санкційний тиск на РФ та допустив відправку в Україну американських військовослужбовців.