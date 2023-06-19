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Зеленський: Україна на фронті не має втрачених позицій, тільки звільнені

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Київ, Понеділок 19 червня 2023 22:36
Зеленський: Україна на фронті не має втрачених позицій, тільки звільнені Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові за день не втратили своїх позицій. Вони змогли просунутися та відкинути російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави нагадав, що провів сьогодні Ставку верховного головнокомандувача, під час якої доповідали командувачі та командири, головнокомандувач Валерій Залужний та начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

У ході Ставки розглядали підготовку та забезпечення технікою нових бригад Нацгвардії та прикордонників, які чекають свого часу на бойові дії.

"На частині напрямків наші воїни рухаються вперед, на частині напрямків захищають позиції та протистоять штурмам та посиленим атакам окупантів. У нас немає втрачених позицій. Тільки звільнені. У них - лише втрати", - додав Зеленський.

Він наголосив, що синьо-жовті кольори будуть на всьому півдні та сході нашої країни. І немає таких фортифікацій, які б дозволили росіянам зупинити Україну.

"Я дякую всім нашим воїнам - кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру і кожному генералу, які залучені до наших активних наступальних і оборонних дій зараз. Я дякую вам за кожну звільнену і за кожну захищену позицію", - зазначив президент.

Успіхи українських військових

Нагадаємо, на початку червня українські військові розпочали активні дії на кількох напрямках лінії фронту. Їм за два тижні вдалося деокупувати вісім населених пунктів.

При цьому наші захисники продовжують оборону на сході. За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, ворог намагається атакувати на Куп'янському та Лиманському напрямках, але ЗСУ тримають оборону.

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