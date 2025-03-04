Зеленський доручив Умєрову і розвідці розібратися з допомогою від США

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне отримати офіційну інформацію про майбутню підтримку з боку США. Дізнатись про це було доручено міністру оборони України Рустему Умєрову.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він розповів під час вечірнього звернення.

За словами Зеленського, люди не повинні здогадуватись про ситуацію, а країни заслуговують на поважний діалог. Він доручив міністру оборони, керівникам розвідки та дипломатам зв’язатися з американськими колегами, щоб з’ясувати подальші плани Вашингтона.

Зеленський визнав, що Україна неодноразово стикалася з тимчасовими зупинками допомоги, зокрема гуманітарної, енергетичної та військової. Він нагадав, що на початку року військову підтримку вже призупиняли, але тоді її вдалося швидко відновити. Водночас, за його словами, ситуація відрізняється від 2022 року, адже зараз Україна має вищий рівень стійкості та засоби захисту.

"Україна завжди буде вдячною Америці за всю ту підтримку, яка надавалась і надається, і яка працює на збереження на сьогодні вже доволі крихких основ безпеки в Європі. Це ж не просто про нашу країну. Це про всіх в Європі. Ми прагнемо конструктивної співпраці. Партнерських відносин", - сказав Зеленський.

Він висловив жаль щодо подій у Білому домі, які замінили заплановані переговори, але закликав шукати можливості для подальшої взаємодії.

"Ми завжди поважаємо Америку, Європу, усіх партнерів і разом робимо все, щоб наблизити мир", - підсумував Зеленський.

Трамп скасував допомогу Україні

Сьогодні у Білому домі підтвердили, що президент США Дональд Трамп призупиняє військову допомогу Україні після сварки з українським лідером Володимиром Зеленським.

Пізніше член оборонного комітету Ради Федір Веніславський у коментарі РБК-Україна розповів, що на закритому засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки було розглянуто негативний сценарій щодо можливого припинення військової допомоги від США Україні.

А ось прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна продовжує роботу над забезпеченням Збройних сил усім необхідним та підтримує активний діалог із міжнародними партнерами.