Зеленский поручил Умерову и разведке разобраться с помощью от США

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится получить официальную информацию о будущей поддержке со стороны США. Узнать об этом было поручено министру обороны Украины Рустему Умерову.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал во время вечернего обращения.

По словам Зеленского, люди не должны догадываться о ситуации, а страны заслуживают уважительного диалога. Он поручил министру обороны, руководителям разведки и дипломатам связаться с американскими коллегами, чтобы выяснить дальнейшие планы Вашингтона.

Зеленский признал, что Украина неоднократно сталкивалась с временными остановками помощи, в частности гуманитарной, энергетической и военной. Он напомнил, что в начале года военную поддержку уже приостанавливали, но тогда ее удалось быстро восстановить. В то же время, по его словам, ситуация отличается от 2022 года, ведь сейчас Украина имеет более высокий уровень устойчивости и средства защиты.

"Украина всегда будет благодарна Америке за всю ту поддержку, которая предоставлялась и предоставляется, и которая работает на сохранение на сегодня уже довольно хрупких основ безопасности в Европе. Это же не просто о нашей стране. Это обо всех в Европе. Мы стремимся к конструктивному сотрудничеству. Партнерских отношений", - сказал Зеленский.

Он выразил сожаление по поводу событий в Белом доме, которые заменили запланированные переговоры, но призвал искать возможности для дальнейшего взаимодействия.

"Мы всегда уважаем Америку, Европу, всех партнеров и вместе делаем все, чтобы приблизить мир", - подытожил Зеленский.

Трамп отменил помощь Украине

Сегодня в Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп приостанавливает военную помощь Украине после ссоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Позже член оборонного комитета Рады Федор Вениславский в комментарии РБК-Украина рассказал, что на закрытом заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки был рассмотрен негативный сценарий относительно возможного прекращения военной помощи от США Украине.

А вот премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина продолжает работу над обеспечением Вооруженных сил всем необходимым и поддерживает активный диалог с международными партнерами.