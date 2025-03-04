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Шмигаль про допомогу від США: Україна твердо налаштована продовжити співпрацю

Вівторок 04 березня 2025 13:39
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Шмигаль про допомогу від США: Україна твердо налаштована продовжити співпрацю Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна продовжує роботу над забезпеченням Збройних сил усім необхідним та підтримує активний діалог із міжнародними партнерами.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Шмигаль розповів під час прес-конференції.

За його словами, Україна спокійно і впевнено веде переговори зі США, Конгресом, адміністрацією президента та Дональдом Трампом щодо подальшої підтримки.

"Сьогодні Україна твердо налаштована продовжити співпрацю зі США, і я впевнений, що підтримка буде продовжуватися", - наголосив Шмигаль.

Він також зазначив, що українська сторона працює над новими формами кооперації, зокрема спільним інвестиційним фондом, і готова до підписання відповідних угод. Крім того, тривають активні переговори з європейськими партнерами щодо залучення коштів для розвитку оборонного виробництва в Україні.

Шмигаль підкреслив, що підтримка США є надзвичайно важливою, адже включає не лише фінансування, а й постачання систем ППО, які захищають українські міста та рятують тисячі життів.

"Ми працюємо, щоб ця підтримка продовжувалась аж до повного досягнення мирної угоди, але наголошу - на умовах України як країни-жертви", - підсумував прем’єр-міністр.

Трамп скасував допомогу Україні

Нагадаємо, у Білому домі підтвердили, що президент США Дональд Трамп призупиняє військову допомогу Україні після сварки з українським лідером Володимиром Зеленським. Штатам необхідно, щоб партнери як і глава Білого дому були зосереджені на мирі.

Згодом член оборонного комітету Ради Федір Веніславський у коментарі РБК-Україна розповів, що на закритому засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки було розглянуто негативний сценарій щодо можливого припинення військової допомоги від США Україні.

Водночас, в уряді Франції виступили проти припинення надання Києву військової допомоги з боку США. Адже це віддалить мирне врегулювання війни в Україні.

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