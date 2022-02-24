Зеленский: в Украине введут военное положение
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране введут военное положение из-за вторжения России. Глава государства призвал украинцев сохранять спокойствие и оставаться дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.
"Уважаемые граждане Украины, сегодня рано утром президент Путин объявил проведение специальной военной операции на Донбассе. Россия нанесла удары по нашей военной инфраструктуре и пограничникам", - сказал Зеленский.
По его словам, во многих городах страны были слышны взрывы. Президент добавил, что в стране будет введено военное положение.
"Я провел разговор с президентом США Джо Байденом. Соединенные Штаты уже начали формировать международную поддержку Украины", - отметил глава государства.
В конце обращения Зеленский призвал украинцев сохранять спокойствие и оставаться дома.
Напомним, около 05:00 24 февраля Путин объявил о проведении спецоперации против Украины и ввел на территорию страны российские войска.
Отметим, Джо Байден заявил, что мир привлечет Россию к ответственности за нападение на Украину.