Зеленский: в Украине введут военное положение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране введут военное положение из-за вторжения России . Глава государства призвал украинцев сохранять спокойствие и оставаться дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Уважаемые граждане Украины, сегодня рано утром президент Путин объявил проведение специальной военной операции на Донбассе. Россия нанесла удары по нашей военной инфраструктуре и пограничникам", - сказал Зеленский.

По его словам, во многих городах страны были слышны взрывы. Президент добавил, что в стране будет введено военное положение.

"Я провел разговор с президентом США Джо Байденом. Соединенные Штаты уже начали формировать международную поддержку Украины", - отметил глава государства.

В конце обращения Зеленский призвал украинцев сохранять спокойствие и оставаться дома.