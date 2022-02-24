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Зеленский: в Украине введут военное положение

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Киев, Четверг 24 февраля 2022 06:48
Зеленский: в Украине введут военное положение Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране введут военное положение из-за вторжения России. Глава государства призвал украинцев сохранять спокойствие и оставаться дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Уважаемые граждане Украины, сегодня рано утром президент Путин объявил проведение специальной военной операции на Донбассе. Россия нанесла удары по нашей военной инфраструктуре и пограничникам", - сказал Зеленский.

По его словам, во многих городах страны были слышны взрывы. Президент добавил, что в стране будет введено военное положение.

"Я провел разговор с президентом США Джо Байденом. Соединенные Штаты уже начали формировать международную поддержку Украины", - отметил глава государства.

В конце обращения Зеленский призвал украинцев сохранять спокойствие и оставаться дома.

Напомним, около 05:00 24 февраля Путин объявил о проведении спецоперации против Украины и ввел на территорию страны российские войска.

Отметим, Джо Байден заявил, что мир привлечет Россию к ответственности за нападение на Украину.

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