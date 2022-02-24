Зеленський: в Україні введуть воєнний стан

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні введуть воєнний стан через вторгнення Росії . Глава держави закликав українців зберігати спокій і залишатися вдома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"Шановні громадяни України, сьогодні рано вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія завдала ударів по нашій військовій інфраструктурі та прикордонникам", - сказав Зеленський.

За його словами, у багатьох містах країни було чутно вибухи. Президент додав, що в країні буде запроваджено воєнний стан.

"Я провів розмову із президентом США Джо Байденом. Сполучені Штати вже почали формувати міжнародну підтримку України", - зазначив глава держави.

Наприкінці звернення Зеленський закликав українців зберігати спокій та залишатися вдома.