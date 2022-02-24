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Зеленський: в Україні введуть воєнний стан

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Київ, Четвер 24 лютого 2022 06:48
Зеленський: в Україні введуть воєнний стан Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні введуть воєнний стан через вторгнення Росії. Глава держави закликав українців зберігати спокій і залишатися вдома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"Шановні громадяни України, сьогодні рано вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія завдала ударів по нашій військовій інфраструктурі та прикордонникам", - сказав Зеленський.

За його словами, у багатьох містах країни було чутно вибухи. Президент додав, що в країні буде запроваджено воєнний стан.

"Я провів розмову із президентом США Джо Байденом. Сполучені Штати вже почали формувати міжнародну підтримку України", - зазначив глава держави.

Наприкінці звернення Зеленський закликав українців зберігати спокій та залишатися вдома.

Нагадаємо, близько 05:00 24 лютого Путін оголосив про проведення спецоперації проти України і ввів на територію країни російські війська.

Зазначимо, Джо Байден заявив, що світ притягне Росію до відповідальності за напад на Україну.

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