Зеленский: в Украине появится стратегия развития высшего образования на 10 лет

В Украине появится стратегия развития высшего образования, которая будет рассчитана на 10 лет. Документ готовит Кабинет министров.

Об этом на форуме "Образование Украины 2021" заявил президент Владимир Зеленский.

"Мы уделяем особое внимание нашему высшему образованию. По моему указу правительство готовит стратегию развития высшего образования на следующие 10 лет, государственную программу восстановления и строительства сети студенческих общежитий, а также план популяризации образования Украины среди иностранцев. Мы будем бороться за наших и иностранных студентов", - заявил Зеленский.

Он также добавил, что сегодня будет опубликован указ о создании Совета по развитию общего среднего образования при президенте Украины.