UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Зеленский: в Украине появится стратегия развития высшего образования на 10 лет

Автор: РБК-Украина

В Украине появится стратегия развития высшего образования, которая будет рассчитана на 10 лет. Документ готовит Кабинет министров.

Об этом на форуме "Образование Украины 2021" заявил президент Владимир Зеленский.

Популярные новости
Коронавирус в Украине: сколько продлится карантин и когда начнется вакцинация 06 февраля 2021
Непогода в Украине: украинцев просят завтра не выходить из дома 07 февраля 2021
Пока добровольно: Зеленский рассказал, кто не имеет права отказаться от вакцины 08 февраля 2021
ЧС на "Укрзализныце": грузовые вагоны подняли, но поезда еще задерживаются 07 февраля 2021
Движение поездов задерживается более чем на два часа: УЗ назвала причину 06 февраля 2021
Тупицкий работает дистанционно с документами, - КСУ 05 февраля 2021
Снег до 20 см и шквальный ветер: погода в Киеве ухудшится 8 февраля 05 февраля 2021
На Украину надвигаются снегопады и морозы: какие области под угрозой 05 февраля 2021
В Украине отменили трудовые книжки. Что нужно знать 05 февраля 2021
До 20 см снега в Киеве и сильные морозы: синоптики назвали дату нового похолодания 06 февраля 2021

"Мы уделяем особое внимание нашему высшему образованию. По моему указу правительство готовит стратегию развития высшего образования на следующие 10 лет, государственную программу восстановления и строительства сети студенческих общежитий, а также план популяризации образования Украины среди иностранцев. Мы будем бороться за наших и иностранных студентов", - заявил Зеленский.

Он также добавил, что сегодня будет опубликован указ о создании Совета по развитию общего среднего образования при президенте Украины.

Напомним, ранее в Украине изменили процедуру избрания ректоров вузов. Закон разбивает такие выборы на два тура. Избранным руководителем будет считаться тот, который наберет более 50% голосов.

Кроме того, Рада одобрила за основу и в целом проект постановления о премиях для лучших участников ВНО. Премировать будут участников тестирования, которые набрали не менее 790 баллов по четырем предметам из 800 возможных баллов. Премия составит 100 000 гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир Зеленскийобразование
Читайте также
Зеленский сформировал делегацию для переговоров на Форуме ОБСЕ по безопасности
Прогноз погоды