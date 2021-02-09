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Зеленський: в Україні з'явиться стратегія розвитку вищої освіти на 10 років

Автор: РБК-Україна

В Україні з'явиться стратегія розвитку вищої освіти, яка буде розрахована на 10 років. Документ готує Кабінет міністрів.

Про це на форумі "Освіта України 2021" заявив президент Володимир Зеленський.

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"Ми приділяємо особливу увагу нашій вищій освіті. За моїм указом уряд готує стратегію розвитку вищої освіти на наступні 10 років, державну програму відновлення та будівництва мережі студентських гуртожитків, а також план популяризації освіти України серед іноземців. Ми будемо боротися за наших та іноземних студентів", - заявив Зеленський.

Він також додав, що сьогодні буде опубліковано указ про створення Ради з розвитку загальної середньої освіти при президенті України.

Нагадаємо, раніше в Україні змінили процедуру обрання ректорів вишів. Закон розбиває такі вибори на два тури. Обраним керівником буде вважатися той, який набере понад 50% голосів.

Крім того, Рада схвалила за основу і в цілому проект постанови про премії для кращих учасників ЗНО. Преміювати будуть учасників тестування, які набрали не менше 790 балів за чотирма предметами з 800 можливих балів. Премія складе 100 000 гривень.

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Новини України Володимир ЗеленськийОсвіта
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