Зеленский: Украина закрывает свои границы для всех

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны закроют границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан в рамках карантина из-за коронавируса. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

При этом он добавил, что об оставшихся за границей украинцах позаботятся дипломаты.

"До конца пятницы, 27 марта, будет закрыто государственную границу и прекращены все пассажирские перевозки. Две недели назад я призвал граждан срочно вернуться в Украину. Большинство сделала это самостоятельно. Других - а это более 80 тысяч - мы вернули домой самолетами, поездами и автобусами... Мы оказались перед трудным выбором между гражданами и безопасностью 40 млн граждан внутри страны... О тех, кто не сможет вернуться в ближайшие два дня, позаботятся наши дипломатические представительства и украинские граждане за рубежом. Об украинцах, которые остались за границей, никто не забудет ", - заявил Зеленский.

Он добавил, что постепенно будут эвакуировать тех, кто остался за границей, но с учетом эпидемической ситуации в местах их пребывания.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел призвало украинцев вернуться на территорию страны до 27 марта. Отмечается, что в это время будут осуществляться ежедневные спецрейсы.

Добавим, что на заседании СНБО 13 марта было принято решение о закрытии границы для иностранцев, а также о прекращении авиасообщения.