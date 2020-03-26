Зеленський: Україна закриває свої кордони для всіх

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада країни закриють кордони з 27 березня, в тому числі для українських громадян у рамках карантину через коронавірус. Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

При цьому він додав, що про українців, які залишилися за кордоном, подбають дипломати.

"До кінця п'ятниці, 27 березня, буде закрито державний кордон та припинено усі пасажирські перевезення. Два тижні тому я закликав громадян терміново повернутися до України. Більшість зробила це самостійно. Інших - а це понад 80 тисяч - ми повернули додому літаками, потягами та автобусами... Ми опинились перед важким вибором між громадянами та безпекою 40 млн громадян всередині країни... Про тих, хто не зможе повернутися у найближчі два дні, подбають наші дипломатичні представництва та українські громадяни за кордоном. Про жодного українця, який залишився за кордоном, ніхто не забуде", - заявив Зеленський.

Він додав, що поступово будуть евакуювати тих, хто залишився за кордоном, але з урахуванням епідемічної ситуації у місцях їх перебування.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ закликало українців повернутися на територію країни до 27 березня. Відзначається, що в цей час будуть здійснюватися щоденні спецрейси.

Додамо, що на засіданні РНБО 13 березня було прийнято рішення про закриття кордону для іноземців, а також про припинення авіасполучення.