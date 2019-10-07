Зеленский: Украина может создать совместный со США следственный комитет

Украина может начать совместное с Соединенными Штатами расследование возможного давления американского президента Дональда Трампа на главу иностранного государства. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому Kyodo.

Зеленский также подчеркнул, что при июльском телефонном разговоре с Трампом не увидел в словах американского лидера какого-либо давления. Также украинский президент сказал, что не может влиять на внутренние органы страны для того, чтобы заставить их открыть дело.

"Если прокуроры США потребуют сотрудничества для проведения расследования, основанного на международном праве, в соответствии с внутренним законодательством Украины, то мы можем начать расследование путем создания совместного следственного комитета", - сказал Зеленский.

Речи идет о телефонном разговоре президентов в июле 2019 года, когда Трамп попытался намекнуть на возможное возобновления расследования против сына Джо Байдена - его политического оппонента на будущих президенстких выборах. Хантер Байден работал в газодобывающей компании Burisma в Украине. Против компании было открыто дело, однако вскоре расследование закрыли.

Содержание телефонного разговора Трампа с Зеленским показалось подозрительным сотруднику американской контрразведки. Он сделал этот вопрос публичным, что повлекло начало процедуры импичмента Трампа, которую обявили демократы в Конгрессе.

В рамках расследования стало известно, что администрация Белого дома шифровала все звонки Трампа, в которых он обращался к иностранным лидерам по поводу Байдена. Также стало известно, что представители США от Трампа пытались уговорить другие государства повлиять на американские президентские выборы.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объяснил свой разговор с Зеленским о Байдене тем, что Штаты должны были изучить "возможную коррупцию" в деле сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера, который был членом совета директоров украинской компании Burisma.