Зеленский: Украина и Израиль договорились решить проблему с отказами на границе

Украина и Израиль договорились решить проблему с отказами в пропуске граждан двух стран на границе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам переговоров с Биньямином Нетаньяху, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Зеленский, в последнее время обе страны активно сотрудничают в миграционной сфере, в частности, в вопросе многочисленных отказов гражданам Украины на въезд в Израиль.

"Мы договорились окончательно решить эту проблемы. Граждане обеих стран должны максимально пользоваться преимуществами безвизового режима, а украинцы не должны тысячами задерживаться на границе Израиля", - сказал Зеленский.

Напомним, в мае 2019 года Украина и Израиль договорились о совместной работе для минимизации количества отказов в пересечении границы для граждан обоих государств.

Відзначимо, в начале года наблюдался рост количества отказов во въезде в Украину израильским туристам.

Как сообщало РБК-Украина, утром 19 августа начался официальный визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Украину. Церемония встречи прошла возле Мариинского дворца.