Зеленський: Україна та Ізраїль домовилися вирішити проблему з відмовами на кордоні

Україна та Ізраїль домовилися вирішити проблему з відмовами у пропуску громадян двох країн на кордоні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу за підсумками переговорів з Біньяміном Нетаньяху, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Зеленський, останнім часом обидві країни активно співпрацюють в міграційній сфері, зокрема, в питанні численних відмов громадянам України на в'їзд в Ізраїль.

"Ми домовилися остаточно вирішити цю проблему. Громадяни обох країн повинні максимально користуватися перевагами безвізового режиму, а українці не повинні тисячами затримуватися на кордоні Ізраїлю", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, в травні 2019 року Україна та Ізраїль домовилися про спільну роботу для мінімізації кількості відмов у перетині кордону для громадян обох держав.

Відзначимо, на початку року спостерігалося зростання кількості відмов у в'їзді в Україну ізраїльським туристам.

Як повідомляло РБК-Україна, вранці 19 серпня розпочався офіційний візит прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в Україну. Церемонія зустрічі пройшла біля Маріїнського палацу.