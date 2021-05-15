Зеленський: Україна щодня доводить, що є частиною Європи, і обов'язково буде в ЄС

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив звернення до Дня Європи. Він пообіцяв, що Україна обов'язково буде в Євросоюзі.

Про це Зеленський написав в своєму Twitter .

Президент зазначив - Україна щодня доводить, що є частиною Європи, зокрема, захищаючи свої території.

"Україна - це Європа. І ми - європейці. Ми - центр і серце Європи. За географією, духом, цінностями й прагненнями. Ми довели це на Майдані й доводимо щодня, змінюючи нашу державу, будуючи незалежність і наше майбутнє, захищаючи східний кордон Європи. Україна обов’язково буде в ЄС", - написав Зеленський.

Як відомо, День Європи відзначається в Україні щороку в третю суботу травня.