Зеленський про укладені безпекові угоди: дійсно дуже сильно нам допомогли

Укладені з країнами-партнерами угоди про гарантії безпеки дуже допомогли Україні протягом останніх 6 місяців. Особливо під час очікування ухвалення Конгресом США додаткової допомоги Києву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
"Що стосується наших документів щодо гарантій безпеки, вони нам дійсно дуже сильно допомогли. Особливо коли ми очікували підтримки від США", - сказав Зеленський.
За його словами, останні пів року постачання систем ППО та деталей до них здійснювалися завдяки фінансуванню, яке було зазначене в укладених угодах.
"Ви розумієте вартість протиповітряної оборони та скажу вам чесно, що в цей час ті системи або іноді деталі від відповідних систем, які надходили останні пів року, вони надходили завдяки фінансуванню, яке було зазначене в 8 угодах про гарантії безпеки. Нам це дійсно допомогло", - зазначив президент.
Нагадаємо, минулого року на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 підписали спільну декларацію про гарантії безпеки для України.
Відповідні угоди з Україною вже підписали Британія, Канада, Німеччина, Франція, Данія, Італія, Фінляндія, Нідерланди та Латвія.
Водночас Україна домовилася почати переговори про гарантії безпеки з Португалією та Польщею.
Також Україна працює з США над укладенням договору про гарантії безпеки на 10 років. Наразі вже ведеться робота над "конкретним текстом" документа.
Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголошував, що гарантії безпеки від США повинні бути не гірші, ніж американський меморандум з Ізраїлем.
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