Зеленський про укладені безпекові угоди: дійсно дуже сильно нам допомогли

"Що стосується наших документів щодо гарантій безпеки, вони нам дійсно дуже сильно допомогли. Особливо коли ми очікували підтримки від США", - сказав Зеленський.

За його словами, останні пів року постачання систем ППО та деталей до них здійснювалися завдяки фінансуванню, яке було зазначене в укладених угодах.

"Ви розумієте вартість протиповітряної оборони та скажу вам чесно, що в цей час ті системи або іноді деталі від відповідних систем, які надходили останні пів року, вони надходили завдяки фінансуванню, яке було зазначене в 8 угодах про гарантії безпеки. Нам це дійсно допомогло", - зазначив президент.