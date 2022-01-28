ru ua
Пт, 28 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский и Байден обсудили "конкретные шаги" финансовой поддержки Украины

Новина українською →
Украина, Пятница 28 января 2022 02:18
Зеленский и Байден обсудили "конкретные шаги" финансовой поддержки Украины Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом. В ходе встречи лидеры обсудили шаги по оказанию финансовой помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

Во время телефонного разговора с Байденом, президент Украины отметил важность поддержания экономической и финансовой стабильности нашего государства в нынешней ситуации.

"Лидеры обсудили конкретные шаги со стороны США по увеличению финансовой поддержки Украины как на двусторонней основе, так и путем привлечения международных финансовых организаций", - говорится в сообщении.

Отметим, что 27 января президенты США и Украины провели телефонный разговор. Речь шла об угрозе вторжения России в Украину. При это Байден выразил поддержку Украины и обещал отреагировать вместе с союзниками на российскую агрессию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Украина
NEWS
США созвали заседание Совбеза ООН из-за угрозы нападения России на Украину
США созвали заседание Совбеза ООН из-за угрозы нападения России на Украину
DAILY
Расстрел военных в Днепре. Что могло стать причиной трагедии
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Расстрел военных в Днепре. Что могло стать причиной трагедии