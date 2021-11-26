Зеленский об угрозе полномасштабной войны с РФ: мы готовы к любой эскалации

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вероятность полномасштабной войны с Российской Федерацией сохраняется каждый день. Но украинская сторона готова к любой эскалации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на пресс-марафоне.
"Мы в состоянии войны уже 8 лет. Я считаю, что такая вероятность может быть ежедневно... Сегодня идет запугивание из некоторых СМИ, что завтра будет война... Мы полностью контролируем границы и готовы к любой эскалации", - отметил он.
Напомним, накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить России.
А секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина готова к войне, но будет ли она пока неизвестно.