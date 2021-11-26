Зеленский об угрозе полномасштабной войны с РФ: мы готовы к любой эскалации

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вероятность полномасштабной войны с Российской Федерацией сохраняется каждый день. Но украинская сторона готова к любой эскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на пресс-марафоне.