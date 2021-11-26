RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський про загрозу повномасштабної війни з РФ: ми готові до будь-якої ескалації

Автор: Сергей Новиков

Президент України Володимир Зеленський вважає, що ймовірність повномасштабної війни з Російською Федерацією зберігається щодня. Але українська сторона готова до будь-якої ескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на прес-марафоні.

"Ми в стані війни вже 8 років. Я вважаю, що така ймовірність може бути щодня... Сьогодні йде залякування з деяких ЗМІ, що завтра буде війна... Ми повністю контролюємо кордони та готові до будь-якої ескалації", - зазначив він.

Новина доповнюється

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що новий напад на Україну надто дорого коштуватиме Росії.

А секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що Україна готова до війни, але чи буде вона поки що невідомо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська Федерація