Зеленский об угрозе нападения РФ: мы сами творим культ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди сами творят культ. Поэтому Россия делает, что хочет, в том числе нападает на другие страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "1+1" .

"Россия делает то, что хочет. Мы сами это даем. Когда мы внутри Украины говорим: "Да что мы можем против России". Ругаемся. Оппозиция одна, провластная позиция другая. У нас разные займы: "Надо говорить", "Не надо говорить", "Посмотрите, они через 2 часа будут в Киеве". Да, если человек смотрит на это и видит, что внутри страны крепости нет, так наверняка у кого-то и может появляться мнение, что через 2 часа он будет в столице. Мы сами творим культ. Так и европейцы, которые боятся", - заявил он.

Напомним, ранее министр обороны Украины Резников заявил, что вторжение России в Украину может закончиться кровавой резней, а также предупредил, что "российские военные вернутся на родину в гробах".

Он также назвал факторы, которые могут снизить вероятность вторжения России.