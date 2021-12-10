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Зеленський про загрозу нападу РФ: ми самі творимо культ

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П'ятниця 10 грудня 2021 20:48
Зеленський про загрозу нападу РФ: ми самі творимо культ Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що люди самі творять культ. Тому Росія робить, що хоче, в тому числі нападає на інші країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "1+1".

"Росія робить, що хоче. Ми самі це даємо. Коли ми всередині України кажемо: "Та що ми можемо проти Росії". Лаємося. Опозиція одна, провладна позиція інша. У нас різні позиці: "Треба говорити", "Не треба говорити", "Подивіться, вони через 2 години будуть в Києві". Так, якщо людина дивиться на це і бачить, що всередині країни міцності немає, так напевно у когось і може з'являтися думка, що за 2 години він буде в столиці. Ми самі робимо культ. Так і європейці, які бояться.", - заявив він.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Резніков заявив, що вторгнення Росії в Україну може закінчитися кривавою різаниною, а також попередив, що "російські військові повернуться на батьківщину в трунах".

Він також назвав фактори, які можуть знизити ймовірність вторгнення Росії.

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