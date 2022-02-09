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Нагнетать без вооруженной силы. Кулеба назвал базовый сценарий РФ по Украине

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Киев, Среда 09 февраля 2022 17:20
Нагнетать без вооруженной силы. Кулеба назвал базовый сценарий РФ по Украине Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал базовый сценарий Российской Федерации по Украине. Он считает, что Москва пытается дестабилизировать ситуацию без применения вооруженной силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

По его словам, базовый сценарий Украины в нынешних условиях - вынудить Россию снизить напряженность, отвести войска от границы и с временно оккупированных территорий, а также разблокировать работу Трехсторонней контактной группы.

"Базовый сценарий России сейчас - наоборот, нагнетание ситуации с целью дестабилизации Украины. То есть для них идеально это дестабилизировать ситуацию в Украине, не прибегая к вооруженной силе снова, а только угрожая ее применением против Украины", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее МИД России выдвинул условия для деэскалации ситуации на границе с Украиной, среди требований - вывод иностранных военных инструкторов и вооружений, а также отказ от учений с НАТО.

Украинская сторона настаивает на том, что первым шагом к деэскалации должен быть отвод российских войск.

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