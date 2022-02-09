Нагнетать без вооруженной силы. Кулеба назвал базовый сценарий РФ по Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал базовый сценарий Российской Федерации по Украине. Он считает, что Москва пытается дестабилизировать ситуацию без применения вооруженной силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

По его словам, базовый сценарий Украины в нынешних условиях - вынудить Россию снизить напряженность, отвести войска от границы и с временно оккупированных территорий, а также разблокировать работу Трехсторонней контактной группы.

"Базовый сценарий России сейчас - наоборот, нагнетание ситуации с целью дестабилизации Украины. То есть для них идеально это дестабилизировать ситуацию в Украине, не прибегая к вооруженной силе снова, а только угрожая ее применением против Украины", - отметил Кулеба.