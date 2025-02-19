Зеленський про угоду з США щодо "рідкісноземів": там немає і слова про гарантії безпеки

"Документ був не чітким, був чітким тільки в одному - 50% ми повинні були б віддати від всього, що там є перерахованого в документі. До речі, ми цього не боїмося, я готовий до публічності цього документу. Я казав, що документ неготовий. Поза моїх можливостей, поза моїх повноважень, поза Конституцією України і всього, що там написано, яка юрисдикція в Нью-Йорку тощо", - сказав Зеленський.

За словами президента, в угоді не було вказано про гарантії безпеки для України. Він додав, що на зустрічі з віце-президентом США Джей Ді Венсом у Мюнхені вони домовилися, що в угоді повинні бути прописані гарантії.

"Там немає і слова про гарантії безпеки. І вже на другій зустрічі з Венсом ми домовилися, що там має бути щось про це, але ніхто не знає, що саме", - заявив глава держави.

Зеленський додав, що це була його пропозиція вказати в угоді, щоб додати конкретики меморандуму.

"Я сказав, щоб був якийсь позитив - ви напишете якісь гарантії, а ми напишемо в меморандум якісь відсотки. Мені сказали тільки 50%. Я сказав: "Окей, ноу". І нехай тоді юристи працюють далі. Отже, вони не допрацювали", - наголосив президент.

Глава держави заявив, що Україна хоче отримати гарантії безпеки і закінчити війну цього року. За його словами, США відкидають членство України в НАТО як гарантію безпеки.