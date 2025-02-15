Зеленський про угоду з США щодо "рідкісноземів": вона поки не готова

Україна не підписала угоду про партнерство з США. Документ поки не готовий для того, щоб захистити інтереси країни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента України під час спілкування з журналістами на Мюнхенській конференції з безпеки.
"Угода підписується на рівні міністрів. Але я президент і буду мати на якість цього документу вплив. І тому я не дав міністрам підписувати угоду, тому що вона не готова, на мою думку. Вона ще не готова для того, щоб захистити наші інтереси", - сказав він.
Як підкреслив президент, для нього дуже важливо говорити про інвестиції в Україну і це має бути виписано юридично коректно.
"І тоді можна думати, як розподіляти прибутки, якщо це все пов'язано з гарантіями безпеки. Цього зв'язку в документі я поки не бачу", - зазначив він, додавши, що
цей зв'язок повинен бути зрозумілим.
12 лютого США представили Україні проєкт угоди щодо природних ресурсів. Тоді не виключалося, що документ може бути підписаний на Мюнхенській конференції.
Як зазначав глава Мінфіну США Скотт Бессент, який передав документ українській стороні під час візиту до Києва, угода про партнерство між США та Україною стане довгостроковим щитом безпеки для українців.
Як писало РБК-Україна вже 14 лютого, Україна доопрацювала угоду про партнерство з США щодо рідкоземельних металів і проект меморандуму передали американській стороні.
Пізніше ЗМІ написали, що США запропонували Україні передати права на 50% мінеральних запасів, а Зеленський відмовився підписувати документ на таких умовах.
Раніше 15 лютого Зеленський заявляв, що Україна продовжує діалог зі США щодо угоди про рідкісноземельні мінерали. Процес обговорення триває.
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