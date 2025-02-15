Зеленський про угоду з США щодо "рідкісноземів": вона поки не готова

"Угода підписується на рівні міністрів. Але я президент і буду мати на якість цього документу вплив. І тому я не дав міністрам підписувати угоду, тому що вона не готова, на мою думку. Вона ще не готова для того, щоб захистити наші інтереси", - сказав він.

Як підкреслив президент, для нього дуже важливо говорити про інвестиції в Україну і це має бути виписано юридично коректно.

"І тоді можна думати, як розподіляти прибутки, якщо це все пов'язано з гарантіями безпеки. Цього зв'язку в документі я поки не бачу", - зазначив він, додавши, що

цей зв'язок повинен бути зрозумілим.