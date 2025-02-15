Зеленский о соглашении с США по "редкоземам": оно пока не готово

"Соглашение подписывается на уровне министров. Но я президент и буду иметь на качество этого документа влияние. И поэтому я не дал министрам подписывать соглашение, потому что оно не готово, по моему мнению. Оно еще не готово для того, чтобы защитить наши интересы", - сказал он.

Как подчеркнул президент, для него очень важно говорить об инвестициях в Украину и это должно быть выписано юридически корректно.

"И тогда можно думать, как распределять прибыли, если это все связано с гарантиями безопасности. Этой связи в документе я пока не вижу", - отметил он, добавив, что эта связь должна быть понятна.