Зеленський про угоду щодо рідкісноземів: про "500 млрд доларів" більше не йдеться

Україна продовжує обговорення зі США угоди про рідкісноземельні метали. Про фонд на 500 млрд доларів уже не йдеться.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції .

"Уже немає (мови - ред.) ні про "500 млрд доларів", ні про "відсотки". Ми просуваємося", - додав Зеленський.

За словами глави української держави, зараз українські чиновники, зокрема керівник Офісу президента Андрій Єрмак, спілкуються з американськими партнерами щодо угоди про рідкоземельні ресурси.

Угода між Україною та США

Нагадаємо, американська влада нещодавно запропонувала Україні підписати угоду, яка передбачає передачу частини українських рідкоземельних металів на користь США.

Зокрема, у Вашингтоні пропонували Києву створити фонд на 500 млрд доларів, куди б спрямували доходи з продажу рідкоземельних ресурсів. США, згідно з ініціативою, мали б отримати економічні та управлінські права в цьому фонді

Так, за задумом президента США Дональда Трампа, Україна "віддала б борг" за надану їй американську допомогу.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський зазначав, що США надали українцям допомогу на 100 млрд доларів. І він не збирається визнавати гранти боргами.

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