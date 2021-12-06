Зеленский дал звание Героя погибшему на Донбассе военному. Он защищал ДАП

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

За личное мужество и героизм, которые были проявлены во время защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, погибшему военнослужащему Полицяку Петру было присвоено звание Герой Украины.

Соответствующее звание является высшей степенью отличия в стране, которое предоставляется за совершение выдающегося героического поступка или же трудового достижения. Герою Украины также вручается орден "Золотая Звезда" (в случае героического поступка) или же орден государства (в случае чрезвычайных трудовых достижений).

По состоянию на 30 ноября 2021 года общее количество награжденных достигло 492:

223 человека были отмечены орденом "Золотая Звезда";

269 человек были отмечены орденом Государства.

201 человек получил звание Героя Украины - посмертно.