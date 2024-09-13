Зеленський про удари вглиб РФ: після візиту Блінкена і Леммі не має бути незакритих питань

Дозвіл бити вглиб РФ

Україна отримує далекобійні ракети від Великої Британії, США та Франції, проте використання цієї зброї для ударів по території Росії все ще обмежене.

Прес-секретар Білого дому Джон Кірбі повідомив, що США продовжують вести закриті переговори з Україною щодо цього питання.

Незабаром очікується зустріч президента США Джо Байдена з прем’єр-міністром Великобританії Кіром Стармером, де обговорюватимуть можливість дозволу Збройним силам України завдавати удари по російській території.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що міжнародне право дозволяє використання західної зброї для атак на території Росії, проте рішення щодо цього повинні ухвалювати країни, що постачають зброю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.