Зеленский об ударах вглубь РФ: после визита Блинкена и Лемми не должно быть незакрытых вопросов

Разрешение бить вглубь РФ

Украина получает дальнобойные ракеты от Великобритании, США и Франции, однако использование этого оружия для ударов по территории России все еще ограничено.

Пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби сообщил, что США продолжают вести закрытые переговоры с Украиной по этому вопросу.

В скором времени ожидается встреча президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, где будут обсуждать возможность разрешения Вооруженным силам Украины наносить удары по российской территории.

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что международное право разрешает использование западного оружия для атак на территории России, однако решения по этому поводу должны принимать страны, поставляющие оружие.

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