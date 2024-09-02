Зеленський про удари по Росії західною зброєю: тільки дозволів буде мало

Що передувало

Нагадаємо, партнери України обмежують її у застосуванні переданої зброї. Це стосується ударів по території Росії.

Зокрема, влада США вирішила дозволити українським військовим атакувати лише ділянку території Росії поблизу кордону. При цьому удари по аеродромах ворога, де знаходиться стратегічна та тактична авіація, заборонені.

Таким чином, Україна не може запобігти постійним російським ударам керованими авіаційними бомбами по мирних містах, оскільки єдиний спосіб боротьби з ними - знищити носії.

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, США продовжуватимуть обговорювати з Україною питання ударів по Росії. Але такі розмови відбуваються у приватному порядку.

Нещодавно The Times писало, що США вже місяць не можуть відреагувати на запит Британії з пропозицією дозволити Україні атакувати територію Росії за допомогою ракет Storm Shadow.

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