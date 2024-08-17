США місяць не дають "зелене світло" на удари ЗСУ по Росії ракетами Storm Shadow, - The Times

Сполучені Штати Америки вже більше місяця не відповідають на запит Британії із пропозицією дозволити українським воїнам застосовувати ракети Storm Shadow по території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

Як зазначає видання, Британія хоче досягти консенсусу ще з кількома союзниками для того, щоб дозволити Україні бити по території Росії ракетами Storm Shadow. Для цього більше місяця тому до США було направлено відповідний запит, але відповіді так і не надійшло.

За словами джерела видання, таке питання "застрягло в американській системі". Інший співрозмовник журналістів в уряді Британії розповів, що дискусії щодо Storm Shadow із союзниками продовжуються. Ще одне джерело назвало таке зволікання "рутинним процесом у США".

Неназваний чиновник уряду розповів The Times, що Британія не звинувачує США в затримці. За його словами, такі зміни у політиці потребують часу.

Тимчасовий повірений у справах США у Британії Метью Палмер у свою чергу запевнив в інтерв'ю The Times, що питання українських ударів по території Росії не потребує схвалення США. Рішення ухвалює виключно Лондон.

Водночас британські військові припускають, що США "тягнуть час", щоб оцінити наслідки української операції на території Росії, перш ніж приймати рішення.



