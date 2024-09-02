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Зеленский об ударах по России западным оружием: только разрешений будет мало

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина ожидает от западных партнеров не только разрешений на нанесение ударов по России. Украинским воинам нужно соответствующее вооружение.

Об этом на брифинге в Запорожье заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.

По его словам, Украина сейчас работает с партнерами, чтобы они разрешили атаковать территорию России переданным оружием. Этот вопрос зависит от США, Британии, Франции и Германии, поскольку у них есть соответствующие ракеты и дроны. 

"По состоянию на сегодня только разрешить - этого тоже мало. Нужно не только разрешение, нужно и получить это (дальнобойное оружие - ред.). Мы получили не все, что хотели бы применить. И это не просто такая фантазия, что мы хотели бы это применить, а были договоренности, чтобы все это получить", - подчеркнул глава государства. 


 

Что предшествовало

Напомним, партнеры Украины ограничивают ее в применении переданного оружия. Это касается ударов по территории России.

В частности, власти США решили разрешить украинским военным атаковать только участок территории России вблизи границы. При этом удары по аэродромам врага, где находится стратегическая и тактическая авиация, - запрещены.

Таким образом, Украина не может предотвратить постоянные российские удары управляемыми авиационными бомбами по мирным городам, поскольку единственный способ борьбы с ними - уничтожить носители.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, США будут продолжать обсуждать с Украиной вопрос ударов по России. Но такие разговоры происходят в частном порядке.

К слову, недавно The Times писало, что США уже месяц не могут отреагировать на запрос Британии с предложением разрешить Украине атаковать территорию России при помощи ракет Storm Shadow.

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