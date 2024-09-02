Зеленский об ударах по России западным оружием: только разрешений будет мало

Что предшествовало

Напомним, партнеры Украины ограничивают ее в применении переданного оружия. Это касается ударов по территории России.

В частности, власти США решили разрешить украинским военным атаковать только участок территории России вблизи границы. При этом удары по аэродромам врага, где находится стратегическая и тактическая авиация, - запрещены.

Таким образом, Украина не может предотвратить постоянные российские удары управляемыми авиационными бомбами по мирным городам, поскольку единственный способ борьбы с ними - уничтожить носители.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, США будут продолжать обсуждать с Украиной вопрос ударов по России. Но такие разговоры происходят в частном порядке.

К слову, недавно The Times писало, что США уже месяц не могут отреагировать на запрос Британии с предложением разрешить Украине атаковать территорию России при помощи ракет Storm Shadow.

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