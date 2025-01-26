Зеленський про удари по РФ: цей рік має стати вирішальним, маємо самі впливати на свою долю
Українська зброя повертає війну в Російську Федерацію, зменшує ворожий потенціал для її продовження, що і треба для миру. І 2025 рік має стати вирішальним.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення голови держави.
"Я хочу подякувати всім українським розробникам і виробникам далекобійних дронів, наших ракет. Кожен може побачити їхню ефективність - як наша зброя повертає війну в Росію і як зменшується російський потенціал війни", - сказав президент.
Він зазначив, що неспокій у Росії, зменшення російських можливостей продавати й переробляти нафту, менші глобальні ціни на цей енергоресурс - це те, що потрібно заради миру.
"Ну і, звичайно, усі хлопці з Служби безпеки України, Сил спеціальних операцій, усіх наших Збройних Сил України, СЗР, ГУР - кожен, хто додає свою силу та свою влучність до спроможностей України, - дякую вам всім!", - резюмував Зеленський.
Нагадаємо, в ніч на 26 січня дрони вдруге за тиждень атакували Рязанський нафтопереробний завод у Росії.
Як пояснили в Силах безпілотних систем ЗСУ, ці удари по підприємству важливі для того, щоб порушити логістику російських окупантів.
Річ у тім, що АТ "Рязанська нафтопереробна компанія" є найбільшим НПЗ у Центральному федеральному окрузі і переробляє понад 17 млн тонн нафти на рік. Крім того, завод виробляє широкий спектр продукції.
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