Зеленский об ударах по РФ: этот год должен стать решающим, должны сами влиять на свою судьбу

Украинское оружие возвращает войну в Российскую Федерацию, уменьшает вражеский потенциал для ее продолжения, что и нужно для мира. И 2025 год должен стать решающим.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Я хочу поблагодарить всех украинских разработчиков и производителей дальнобойных дронов, наших ракет. Каждый может увидеть их эффективность - как наше оружие возвращает войну в Россию и как уменьшается российский потенциал войны", - сказал президент.

Он отметил, что беспокойство в России, уменьшение российских возможностей продавать и перерабатывать нефть, меньшие глобальные цены на этот энергоресурс - это то, что нужно ради мира.

"Ну и, конечно, все ребята из Службы безопасности Украины, Сил специальных операций, всех наших Вооруженных Сил Украины, СВР, ГУР - каждый, кто добавляет свою силу и свою меткость к возможностям Украины, - спасибо вам всем!", - резюмировал Зеленский.