Зеленский об ударах по РФ: этот год должен стать решающим, должны сами влиять на свою судьбу
Украинское оружие возвращает войну в Российскую Федерацию, уменьшает вражеский потенциал для ее продолжения, что и нужно для мира. И 2025 год должен стать решающим.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.
"Я хочу поблагодарить всех украинских разработчиков и производителей дальнобойных дронов, наших ракет. Каждый может увидеть их эффективность - как наше оружие возвращает войну в Россию и как уменьшается российский потенциал войны", - сказал президент.
Он отметил, что беспокойство в России, уменьшение российских возможностей продавать и перерабатывать нефть, меньшие глобальные цены на этот энергоресурс - это то, что нужно ради мира.
"Ну и, конечно, все ребята из Службы безопасности Украины, Сил специальных операций, всех наших Вооруженных Сил Украины, СВР, ГУР - каждый, кто добавляет свою силу и свою меткость к возможностям Украины, - спасибо вам всем!", - резюмировал Зеленский.
Напомним, в ночь на 26 января дроны второй раз за неделю атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод в России.
Как пояснили в Силах беспилотных систем ВСУ, эти удары по предприятию важны для того, чтобы нарушить логистику российских оккупантов.
Все дело в том, что АО "Рязанская нефтеперерабатывающая компания" является крупнейшим НПЗ в Центральном федеральном округе и перерабатывает более 17 млн тонн нефти в год. Кроме того, завод производит широкий спектр продукции.
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