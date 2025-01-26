ua en ru
Вс, 26 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Зеленский об ударах по РФ: этот год должен стать решающим, должны сами влиять на свою судьбу

Воскресенье 26 января 2025 22:02
UA EN RU
Зеленский об ударах по РФ: этот год должен стать решающим, должны сами влиять на свою судьбу Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Украинское оружие возвращает войну в Российскую Федерацию, уменьшает вражеский потенциал для ее продолжения, что и нужно для мира. И 2025 год должен стать решающим.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Я хочу поблагодарить всех украинских разработчиков и производителей дальнобойных дронов, наших ракет. Каждый может увидеть их эффективность - как наше оружие возвращает войну в Россию и как уменьшается российский потенциал войны", - сказал президент.

Он отметил, что беспокойство в России, уменьшение российских возможностей продавать и перерабатывать нефть, меньшие глобальные цены на этот энергоресурс - это то, что нужно ради мира.

"Ну и, конечно, все ребята из Службы безопасности Украины, Сил специальных операций, всех наших Вооруженных Сил Украины, СВР, ГУР - каждый, кто добавляет свою силу и свою меткость к возможностям Украины, - спасибо вам всем!", - резюмировал Зеленский.

Напомним, в ночь на 26 января дроны второй раз за неделю атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод в России.

Как пояснили в Силах беспилотных систем ВСУ, эти удары по предприятию важны для того, чтобы нарушить логистику российских оккупантов.

Все дело в том, что АО "Рязанская нефтеперерабатывающая компания" является крупнейшим НПЗ в Центральном федеральном округе и перерабатывает более 17 млн тонн нефти в год. Кроме того, завод производит широкий спектр продукции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация НАФТА Дрони
NEWS
Командующий Объединенными силами ВСУ Гнатов перейдет в Генштаб, - Зеленский
Командующий Объединенными силами ВСУ Гнатов перейдет в Генштаб, - Зеленский
DAILY
Тактика Кремля. По каким целям бьют россияне и может ли Украина "посадить" самолеты РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Тактика Кремля. По каким целям бьют россияне и может ли Украина "посадить" самолеты РФ