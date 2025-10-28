UA

Зеленський про удари РФ: "Шахеди" стали більш небезпечними, ніж балістика

Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Константин Широкун, Мілан Лєліч

Ударні безпілотники типу "Шахед" стали більш небезпечними, ніж балістичні ракети. Але Україна нарощує виробництво більш сучасних дронів-перехоплювачів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з журналістами 27 жовтня.

"Шахеди" зараз подекуди стали більш небезпечними, ніж балістичні ракети. Ми збиваємо балістичну ракету принаймні там, де у нас стоїть Patriot. А щоб збити таку велику кількість "Шахедів" на такій висоті, потрібно застосовувати все", - заявив Зеленський.

За його словами, ЗСУ застосовують перехоплювачі, F-16, гелікоптери. При цьому багато залежить від погоди.

"У мороз подивимося, як будемо застосовувати гелікоптери. Перехоплювачі теж різні. Деякі вже на високому рівні, з самонаведенням тощо. Ми йдемо до цього. Все одно в листопаді ми вийдемо на 500-800 перехоплювачів на добу", - додав глава держави.

Він підкреслив, що Україні потрібно підготувати операторів. Багато мобільних вогневих груп стоять на тих чи інших об'єктах, тепер потрібно багато операторів, які з перехоплювачами працюватимуть, і водночас потрібно відповідати далекобійною зброєю на російські атаки.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що російські війська регулярно атакують Україну балістикою. Лише від початку цього року РФ випустила близько 770 балістичних ракет і більше 50 "Кинджалів".

За словами глави держави, саме через масовані атаки балістикою приділяється особлива увага системам Patriot, щоб мати змогу захистити міста від цього жахіття.

Володимир ЗеленськийВторгнення Росії до УкраїниДрони