Зеленский об ударах РФ: "Шахеды" стали более опасными, чем баллистика

Ударные беспилотники типа "Шахед" стали более опасными, чем баллистические ракеты. Но Украина наращивает производство более современных дронов-перехватчиков.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время встречи с журналистами 27 октября.
"Шахеды" сейчас кое-где стали более опасными, чем баллистические ракеты. Мы сбиваем баллистическую ракету по крайней мере там, где у нас стоит Patriot. А чтобы сбить такое большое количество "Шахедов" на такой высоте, нужно применять все", - заявил Зеленский.
По его словам, ВСУ применяют перехватчики, F-16, вертолеты. При этом многое зависит от погоды.
"В мороз посмотрим, как будем применять вертолеты. Перехватчики тоже разные. Некоторые уже на высоком уровне, с самонаведением и так далее. Мы идем к этому. Все равно в ноябре мы выйдем на 500-800 перехватчиков в сутки", - добавил глава государства.
Он подчеркнул, что Украине нужно подготовить операторов. Много мобильных огневых групп стоят на тех или иных объектах, теперь нужно много операторов, которые с перехватчиками будут работать, и в то же время нужно отвечать дальнобойным оружием на российские атаки.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что российские войска регулярно атакуют Украину баллистикой. Только с начала этого года РФ выпустила около 770 баллистических ракет и более 50 "Кинжалов".
По словам главы государства, именно из-за массированных атак баллистикой уделяется особое внимание системам Patriot, чтобы иметь возможность защитить города от этого ужаса.