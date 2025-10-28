RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский об ударах РФ: "Шахеды" стали более опасными, чем баллистика

Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Константин Широкун, Милан Лелич

Ударные беспилотники типа "Шахед" стали более опасными, чем баллистические ракеты. Но Украина наращивает производство более современных дронов-перехватчиков.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время встречи с журналистами 27 октября.

"Шахеды" сейчас кое-где стали более опасными, чем баллистические ракеты. Мы сбиваем баллистическую ракету по крайней мере там, где у нас стоит Patriot. А чтобы сбить такое большое количество "Шахедов" на такой высоте, нужно применять все", - заявил Зеленский.

По его словам, ВСУ применяют перехватчики, F-16, вертолеты. При этом многое зависит от погоды.

"В мороз посмотрим, как будем применять вертолеты. Перехватчики тоже разные. Некоторые уже на высоком уровне, с самонаведением и так далее. Мы идем к этому. Все равно в ноябре мы выйдем на 500-800 перехватчиков в сутки", - добавил глава государства.

Он подчеркнул, что Украине нужно подготовить операторов. Много мобильных огневых групп стоят на тех или иных объектах, теперь нужно много операторов, которые с перехватчиками будут работать, и в то же время нужно отвечать дальнобойным оружием на российские атаки.

 

Напомним, ранее Зеленский заявил, что российские войска регулярно атакуют Украину баллистикой. Только с начала этого года РФ выпустила около 770 баллистических ракет и более 50 "Кинжалов".

По словам главы государства, именно из-за массированных атак баллистикой уделяется особое внимание системам Patriot, чтобы иметь возможность защитить города от этого ужаса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВторжение России в УкраинуДрони