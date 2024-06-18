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Зеленський про удари по пускових установках на території РФ: це працює

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Просування росіян на півночі Харківської області сповільнилось завдяки дозволу країн-партнерів України бити західною зброєю по прикордонню Росії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

"Дякую всім, хто допомагав і допомагає. Ми бачимо, як рішучість світу відкриває нові перспективи для відновлення нашої безпеки. Серед іншого це стосується безпеки Харкова", - сказав президент.

Віе зауважив, що значною мірою на ситуацію у Харкові та області вплинуло знищення поблизу кордону нашими силами позицій та пускових установок російських терористів. За словами президента, це справді має значення.

"Це спрацьовує. Саме так, як ми й очікували. І за результатами боїв уже зараз, у червні, на різних ділянках фронту я хочу подякувати всім нашим солдатам", - підкреслив він.

Наступ Росії у Харківській області

Нагадаємо, на початку травня російські окупанти відновили наступ з півночі на Харківську область. З того часу українські захисники відбивають атаки ворога на цьому фронті.

Станом на сьогодні росіяни контролюють лише невелику частину Вовчанська. Вони також регулярно використовують керовані авіаційні бомби для ударів по населених пунктах Харківської області.

Президент Володимир Зеленський наголошував, що росіянам не вдалося досягти своїх цілей у Харківській області, і анонсував посилення цього напрямку.

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