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Зеленский об ударах по пусковым установкам на территории РФ: это работает

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Продвижение россиян на севере Харьковской области замедлилось благодаря разрешению стран-партнеров Украины избивать западное оружие по приграничной России.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

"Благодарю всех, кто помогал и помогает. Мы видим, как решимость мира открывает новые перспективы для восстановления нашей безопасности. Среди прочего это касается безопасности Харькова", - сказал президент.

Вие отметил, что в значительной степени на ситуацию в Харькове и области повлияло уничтожение вблизи границы нашими силами позиций и пусковых установок российских террористов. По словам президента, это действительно важно.

"Это срабатывает. Именно так, как мы и ожидали. И по результатам боев уже сейчас, в июне, на разных участках фронта я хочу поблагодарить всех наших солдат", - подчеркнул он.

Наступление России в Харьковской области

Напомним, в начале мая российские оккупанты возобновили наступление с севера на Харьковскую область. С этого времени украинские защитники отбивают атаки врага на этом фронте.

По состоянию на сегодняшний день россияне контролируют лишь небольшую часть Волчанска. Они также регулярно используют управляемые авиационные бомбы для ударов по населённым пунктам Харьковской области.

Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что россиянам не удалось достичь своих целей в Харьковской области и анонсировал усиление этого направления.

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