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Зеленський про удари по енергетиці: Ми відсвяткуємо Різдво, можливо, при свічках

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Четвер 22 грудня 2022 03:25
Зеленський про удари по енергетиці: Ми відсвяткуємо Різдво, можливо, при свічках Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Прямо зараз унаслідок російських ракетних ударів понад десять мільйонів людей в Україні без електрики, а мільйони - без тепла і води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента Володимира Зеленського у Конгресі США.

"За два дні ми будемо святкувати Різдво. Можливо, при свічах. Не тому, що так більш сентиментально. А тому, що інакше - не буде світла", - зазначив глава держави.

Зеленський підкреслив, що українці не жаліються.

"Ми пройдемо свою війну за незалежність. Ми зустрінемо це Різдво - і якщо не буде електрики, світло нашої віри у себе все одно не згасне", - продовжив політик.

Президент вказав: "Якщо будуть російські ракети - ми зробимо все, що можемо, щоб захиститись. Якщо будуть іранські дрони, і нашим людям доведеться йти у бомбосховище у вечер перед Різдвом - українці і там сядуть за святковий стіл і підтримають одне одного".

Зеленський додав, що тоді почуємо мільйони голосів українців, які всі бажатимуть одного - Перемоги!

Нагадаємо, всі подробиці візиту Зеленського до США та його переговорів із Байденом - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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