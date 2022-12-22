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Зеленский об ударах по энергетике: Мы отпразднуем Рождество, возможно, при свечах

Новина українською →
Четверг 22 декабря 2022 03:25
Зеленский об ударах по энергетике: Мы отпразднуем Рождество, возможно, при свечах Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Прямо сейчас в результате российских ракетных ударов более десяти миллионов человек в Украине без электричества, а миллионы - без тепла и воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Владимира Зеленского в Конгрессе США.

"За два дня мы будем праздновать Рождество. Возможно, при свечах. Не потому, что так сентиментальнее. А потому, что иначе - не будет света", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что украинцы не жалуются.

"Мы пройдем свою войну за независимость. Мы встретим это Рождество - и если не будет электричества, свет нашей веры в себя все равно не угаснет", - продолжил политик.

Президент указал: "Если будут российские ракеты - мы сделаем все, что можем, чтобы защититься. Если будут иранские дроны, и нашим людям придется идти в бомбоубежище в вечер перед Рождеством - украинцы и там сядут за праздничный стол и поддержат друг друга".

Зеленский добавил, что тогда услышим миллионы голосов украинцев, которые все будут желать одного - Победы!

Напомним, все подробности визита Зеленского в США и его переговоры с Байденом - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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