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Зеленський про удари по аеродромах РФ: те, що найбільше потрібно

Україна, Субота 05 жовтня 2024 20:29
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Зеленський про удари по аеродромах РФ: те, що найбільше потрібно Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Україна наразі показує прекрасні результати в ударах по аеродромах РФ. Це пов'язано з тим, що наразі військові мають достатньо зброї та далекобійності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Хочу відзначити наших воїнів, які теж свого роду готують наступний "Рамштайн". Тобто демонструють, що можуть українці, коли мають достатньо зброї і достатньо далекобійності. Хочу подякувати всім воїнам Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України - усім, хто демілітаризує російські військові обʼєкти", - наголосив президент.

Водночас він подякував українським військовим, за знищення російської воєнної логістики.

"Особливо за влучання по російських військових аеродромах. Це те, що найбільше потрібно. Кожна знищена база російських військових, кожна знищена база російських літаків, кожен знищений склад з авіабомбами - це порятунок життів українців, це реальна підтримка для фронту. Будемо переконувати партнерів, що недостатньо тільки наших дронів. Потрібні більш рішучі кроки. Закінчення цієї війни буде ближче. Я впевнений в цьому", - підсумував президент.

Нагадаємо, що сьогодні Сили оборони України уразили три командних пункти Росії. Були використані ракети Storm Shadow та снаряди GMLRS.

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