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Зеленский об ударах по аэродромам РФ: то, что больше всего нужно

Украина, Суббота 05 октября 2024 20:29
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Зеленский об ударах по аэродромам РФ: то, что больше всего нужно Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина показывает прекрасные результаты. Это связано с тем, что в настоящее время у военных достаточно оружия и дальнобойности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Хочу отметить наших воинов, тоже своего рода готовящих следующий "Рамштайн". То есть демонстрируют, что могут украинцы, когда имеют достаточно оружия и достаточно дальнобойности. Хочу поблагодарить всех воинов Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины - всех, кто демилитаризирует российские военные объекты", - подчеркнул президент.

В то же время он поблагодарил украинских военных за уничтожение российской военной логистики.

"Особенно за попадание по российским военным аэродромам. Это то, что больше всего нужно. Каждая уничтоженная база российских военных, каждая уничтоженная база российских самолетов, каждый уничтоженный склад с авиабомбами - это спасение жизней украинцев, это реальная поддержка для фронта. Будем убеждать партнеров, что недостаточно только наших дронов. Нужны более решительные шаги. Окончание этой войны будет ближе. Я уверен в этом", - подытожил президент.

Напомним, что сегодня Силы обороны Украины поразили три командных пункта России. Были использованы ракеты Storm Shadow и снаряды GMLRS.

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